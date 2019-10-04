Як Зеленський з «Батькою» проводив переговори. Фотогалерея



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3 жовтня у Житомирі розпочався Другий форум регіонів України та Білорусі

Президент Володимир Зеленський і білоруський президент Олександр Лукашенко, якого білоруси називають «Батька», 4 жовтня взяли участь у Другому форумі регіонів у Житомирі.

Під час перемовин було обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці. Також у рамках форуму було підписано низку двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі, повідомила пресслужба глави української держави.

Як відомо, 3 жовтня у Житомирі розпочався Другий форум регіонів України та Білорусі. Захід відкрився у Житомирському національному агроекологічному університеті еко-форумом.

Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі у жовтні 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

До слова, за день до зустрічі президентів України та Білорусі Новозаводський районний суд Чернігова звільнив з-під варти білоруса Юрія Політику, обвинуваченого в збиранні секретної інформації на користь «невизначеного державного органу Білорусі».

Нагадаємо, Білорусь звільнила журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка, засудженого до 8 років позбавлення волі за обвинуваченням у шпигунстві