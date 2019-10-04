Білорусь і Україна відновлять судноплавство по Дніпру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лукашенко зазначив, що судноплавство по Дніпру вигідно обом країнам

Прем'єрміністр Білорусі Ігор Ляшенко заявив, що питання про відновлення судноплавства по Дніпру буде вирішене найближчим часом. Про це повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

Повідомляється, що Ляшенко зробив таку заяву після зустрічі президентів Білорусі і України Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. На зустрічі Лукашенко зазначив, що судноплавство по Дніпру вигідно обом країнам.

«Не в повній мірі використовуються наші можливості в транспортно-логістичній сфері. Хочу висловити вдячність за сьогоднішнє рішенням Володимира Зеленського про те, що найближчим часом питання з річкового судноплавства по Дніпру буде вирішено», - сказав Ляшенко.

За словами Ляшенко, у Білорусі є також перспективи співпраці в області модернізації української інфраструктури, враховуючи будівництво доріг, благоустрій територій, оновлення парку пасажирської, комунальної, дорожньо-будівельної техніки. Крім того, країни готові розвивати взаємодію в нафтохімічній та енергетичній сферах.

До слова, президент Володимир Зеленський і білоруський президент Олександр Лукашенко 4 жовтня беруть участь у Другому форумі регіонів у Житомирі.

Лукашенко запевнив Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем на білоруському кордоні.