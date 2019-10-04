«Ви ніколи не матимете проблем з Білоруссю»: Лукашенко заспокоїв Зеленського



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Зустріч Лукашенка і Зеленського, 4 жовтня Фото: пресслужба президента України

Лукашенко зазначив, що сьогодні вони з Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз «звірити годинники» та обговорити порядок денний

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента Володимира Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем на білоруському кордоні.

Про це йшлося під час зустрічі президентів у рамках Другого форуму регіонів України та Білорусі, що проходить в Житомирі.

«Ви ніколи взагалі не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами», – підкреслив Лукашенко, якого цитує пресслужба президента України.

Лукашенко зазначив, що сьогодні вони з Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз «звірити годинники» та обговорити порядок денний.

«Я впевнений, що все, про що ми домовимося, виконуватиметься», – зауважив президент Білорусі.

У свою чергу Зеленський заявив: «Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся та впевнений, що кожен українець гордий, що в нас такі добрі сусіди і стосунки».

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський і білоруський президент Олександр Лукашенко 4 жовтня беруть участь у Другому форумі регіонів у Житомирі.

До слова, за день до зустрічі президентів України та Білорусі Новозаводський районний суд Чернігова звільнив з-під варти білоруса Юрія Політику, обвинуваченого в збиранні секретної інформації на користь «невизначеного державного органу Білорусі».