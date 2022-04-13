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    Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 13 квітня

    Рашисти продовжують обстрілювати Харків&nbsp; - Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 13 квітня
    Рашисти продовжують обстрілювати Харків 
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

    Житомирщина: піздно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

    Полтавщина: ввечері ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.

    Харків: нічні обстріли окупантів продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора. По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок. За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.

    Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок. Загинула одна людина. 21 врятували бійці ДСНС.

    На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, троє поранених цивільних. Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону. Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.
    Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.

    На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей. У селах, окупованих рашистами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини.

    Триває 49-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

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    Теги: Харків Запоріжжя Маріуполь росія окупанти Луганщина війна Україна Житомирщина Полтавщина окупація #stoprussia
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    Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 13 квітня