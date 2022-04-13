Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 13 квітня

На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

Житомирщина: піздно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Полтавщина: ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.

Харків: нічні обстріли окупантів продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора. По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок. За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.

Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок. Загинула одна людина. 21 – врятували бійці ДСНС.

На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки – Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, троє поранених цивільних. Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону. Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.

Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.

На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей. У селах, окупованих рашистами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини.

Триває 49-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

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