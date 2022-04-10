На Балканах назріває нова війна? Сербія отримала озброєння від Китаю

В аеропорту Белграда приземлилися шість літаків із Китаю з зенітно-ракетними комплексами HQ-22 для сербських військових

Китай переправив до Сербії зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу «земля-повітря». Про це повідомляє Associated Press з посиланням на військових експертів та ЗМІ.

Китайські вантажні літаки з військовими маркуваннями були зафіксовані в белградському аеропорту.

«Шість транспортних літаків ВПС Китаю Y-20 приземлилися в цивільному аеропорту Белграда вранці в суботу, як повідомляється, перевозячи зенітно-ракетні комплекси HQ-22 для сербських військових», - пише видання.

Згодом президент Сербії Олександр Вучич майже підтвердив поставку системи середньої дальності, яка була узгоджена в 2019 році, заявивши, що він представить «найновішу гордість» сербських військових у вівторок або середу.

Раніше він скаржився, що країни НАТО, які представляють більшість сусідів Сербії, відмовляються дозволяти польоти над своїми територіями через напруженість внаслідок війни в Україні.

При цьому поставки зброї на територію Сербії стурбувало принаймні двох держав-членів НАТО - Туреччину та Болгарію.

Китайську ракетну систему часто порівнюють з американською системою «Патріот» і російськими ЗРК С-300, хоча вона має меншу дальність дії. Сербія стане першим оператором китайських ракет в Європі.

Ще в 2020 році США застерігали Белград від закупівлі зенітних систем HQ-22, експортна версія яких відома як FK-3. Вони заявили, що якщо Сербія дійсно хоче приєднатися до Європейського Союзу та інших західних альянсів, вона повинна привести свою військову техніку до західних стандартів.

Тим не менше країна продовжує оснащувати свої збройні сили російською та китайською зброєю, включаючи військові літаки, бойові танки та іншу техніку.

На Заході існують побоювання, що озброєння Сербії Росією та Китаєм може підштовхнути балканську країну до чергової війни, особливо проти її колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році.

Нагадаємо, що 3 квітня президент Сербії Олександр Вучич оголосив себе переможцем після парламентських та президентських виборів.

Вучич заявив, що влада Сербії влада Сербії не приєднується до санкцій Заходу щодо Росії через принцип взаємності, підтримки щодо Косова і договору про постачання газу і досі витримує тиск.

Вучич вважає, що Брюссельської угоди про нормалізацію відносин з Косово більше не існує після того, як наприкінці березня Судова рада в Косово усунула з посади голову суду першої інстанції в Митровиці сербку Ліляну Стеванович.