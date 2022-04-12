  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нова хвиля евакуації: куди виїхати, крім Львова та Франківська

    стаття
    Пункти тимчасового перебування для вимушених переселенців у Рожищі на Волині - Нова хвиля евакуації: куди виїхати, крім Львова та Франківська
    Пункти тимчасового перебування для вимушених переселенців у Рожищі на Волині
    фото: rozhrada.gov.ua

    Що пропонують міста, ще не забиті переселенцями

    Попри застереження київського міського голови Віталія Кличка про те, що поспішати повертатися до столиці не варто, кияни масово прямують додому. Схожа ситуація і в деяких інших містах, куди зараз майже не прилітає.

    Але історія з тимчасовим переселенням не добігла кінця – навпаки, слід очікувати другої хвилі міграції. 7 квітня мер Дніпра Борис Філатов закликав містян, які виїхали, поки не повертатися, а хто не виїхав – евакуюватися у безпечніші регіони. Щоправда, згодом він дещо пом’якшив свою заяву і закликав не панікувати: мовляв, просто висловив власну думку. Евакуюється Краматорськ, а також жителі Одеської області, які злякалися удару по Чорноморську.

    Чи є ще сенс їхати у Львів, Івано-Франківськ чи Ужгород, скільки там коштує житло і які є альтернативи – у детальному розборі «Главкома»

    У Львові – мало та дорого

    У перші тижні війни саме Львів прийняв більшість переселенців. Нині місто забите під зав’язку – вільну квартиру знайти дуже важко навіть за грубі гроші. Не кажучи вже про безкоштовне житло.

    «Зараз місто може запропонувати безкоштовно тільки місця у гуртожитках чи якихось тимчасово обладнаних приміщеннях», – кажуть у гуманітарному штабі Львова.

    По області ситуація схожа: волонтери можуть допомогти приїжджим знайти безоплатне житло, однак це буде ліжко-місце, і навіть їх все менше.

    Стосовно оренди, у Львові нині нереально знайти квартиру дешевше 25 тис. грн на місяць. Спеціалізовані сайти пропонують житло і за нижчими цінами – від 11 тис. грн, однак за вказаними номерами часто повідомляють, що квартира вже здана. І одразу пропонують дорожчі варіанти. Більш-менш доступне житло розбирають дуже швидко. Так, поки готувався матеріал, оголошення про квартиру за 15 тис. без ремонту, з деякими новими меблями змінило статус на «видалене».

    Більш дорожчий варіант двокімнатна на Рубчака, з гарним, як вважає автор оголошення, ремонтом – 17 тисяч за місяць.

    Двокімнатна квартира у Львові за 17 тис. грн (Фото: OLX)

    Двокімнатна квартира у Львові за 17 тис. грн (Фото: OLX)

    Великі квартири у новобудовах коштують близько 30 тис. грн на місяць.

    Нова простора квартира в львівському ЖК за 30 тис. грн (Фото: OLX)

    Нова простора квартира в львівському ЖК за 30 тис. грн (Фото: OLX)

    В області ціни нижчі, але на тамтешні житлові умови не кожен погодиться. Скажімо, у селищі Тартаків на Львівщині за 7,5 тис. здають двокімнатну квартиру з ремонтом радянського періоду, з пічкою, з дуже старими меблями, проте без побутової техніки немає навіть пральної машини (і цю квартиру вже забрали, оголошення видалене).

    Івано-Франківськ: не хочуть селити чоловіків

    Як розповів «Главкому» мер міста Руслан Марцинків, місто і область можуть прийняти ще близько 100 тис. переселенців, однак Франківськ – не Львів, і до приїжджих тут ставляться насторожено. Російську мову не толерують. Не раді переселенцям-чоловікам, їм, мовляв, місце у Збройних Силах, а не у безкоштовних франківських гуртожитках.

    Ціни на оренду житла в обласному центрі близькі до львівських – двокімнатна квартира з усіма зручностями і сучасним ремонтом ­ 23 тис. і більше.

    Є і скромні однокімнатні за 8 тис. грн, з косметичним ремонтом (Фото: OLX)

    Є і скромні однокімнатні за 8 тис. грн, з косметичним ремонтом (Фото: OLX)

    Інколи в оголошеннях орендодавці зазначають, що це для дітей і жінок. Чоловікам тут не раді (Фото: OLX)

    Інколи в оголошеннях орендодавці зазначають, що це для дітей і жінок. Чоловікам тут не раді (Фото: OLX)

    Тернопіль – ціни нижчі, толерантність вища

    Тернополян російська мова, за словами переселенців, дратує менше ніж франківців. «Я вільно спілкують українською, а от мій чоловік і двоє дітей – ні. І жодного разу наша сім’я не стикнулася з упередженим ставленням. Навпаки, усі дуже приязні, такі чудові люди, усі хочуть допомогти», розповідає в коментарі «Главкому» переселенка з Маріуполя Марія.

    У місті досі є безкоштовне житло. Тернопіль готовий прийняти до 10 тисяч переселенців.

    «Знайти квартиру з усіма умовами майже нереально, однак із поселенням у гуртожитках, обладнаних для цього школах чи складських приміщеннях – проблеми немає. Ми готові дати дах над головою, забезпечити харчуванням. Жити можна скільки потрібно, нікого не виганяємо. Але зазвичай ті, хто поселяється у такі приміщення, з часом переїжджають до друзів, родичів, знаходять якесь інше житло», – розповідають у пресслужбі Тернопільської ОДА.

    Оренда житла в Тернополі недорога, порівняно з вище вказаними містами. Однокімнатну квартиру у новобудові із необхідною побутовою технікою можна зняти за 10 тис. грн.

    Хорошу квартиру в Тернополі можна знайти вдвічі дешевше, ніж у Львові (Фото: OLX)

    Хорошу квартиру в Тернополі можна знайти вдвічі дешевше, ніж у Львові (Фото: OLX)

    Бувають і двокімнатні за 9500, щоправда без меблів і з надувним матрацом замість ліжка.

    У Тернопільській області ціни на квартири ще нижчі. Так, у Чорткові всього за 3 тис. здається двокімнатна квартира у новобудові. Це дуже дешево навіть для цього міста, судячи з інших оголошень за таку квартиру зазвичай просять 7-8 тис.

    Квартира у Чорткові всього за три тисячі гривень. Щоправда – на тривалий термін, невідомо, чи візьмуть тут переселенців (фото: ua.m2bomber.com)

    Квартира у Чорткові всього за три тисячі гривень. Щоправда – на тривалий термін, невідомо, чи візьмуть тут переселенців (фото: ua.m2bomber.com)

    Часто у Тернополі та області орендодавці, які розраховують здати квартиру на термін від трьох місяців і більше, в оголошеннях роблять примітку «лише для тернополян».

    На Вінниччині обіцяють допомогти з житлом

    За словами працівників місцевого гуманітарного штабу, житла вистачає і тут є контакти голів міських та сільських громад, які особисто допоможуть чи спрямують до місцевих волонтерів.

    У Калуші п’ять кімнат за ціною двох

    Варто зауважити, що на сайтах з оренди нерухомості навали пропозицій немає, треба ретельно вишукувати, зв’язуватися з місцевими волонтерами і рієлторами – це стосується не тільки Калуша, а й всіх невеликих міст, про які йдеться в цьому огляді.

    У Калуші за словами волонтерів, безкоштовного житла для переселенців ще чимало, і тим хто його потребує, радять телефонувати за номерами: 0661208958, (03472) 60022.

    Стосовно оренди: за 12 тисяч гривень тут можна знайти п’ятикімнатну квартиру з меблями і побутовою технікою. Господарі також обіцяють допомогти із пошуком необхідних речей.

    У Калуші оренда квартир дуже недорога (Фото: OLX)

    У Калуші оренда квартир дуже недорога (Фото: OLX)

    Часто трапляються оголошення про здачу квартир з поміткою «ціна договірна». Це пов’язано із тим, що інколи йдеться про підселення, часом ціну господар може визначати не помісячну, а потижневу чи подобову – залежно від обставин.

    Хмельницький: багато вільного житла

    Волонтери кажуть: у Хмельницький можна їхати без остраху лишитися на вулиці.

    «Вільних безоплатних місць у нас багато, і ми зараз працюємо над подальшим облаштуванням приміщень, щоб місця вистачило якомога більшій кількості людей. Забезпечуємо харчуванням, допомагаємо знайти необхідні речі», – розказали «Главкому» у гуманітарному штабі.

    Можна також скористатися чат-ботом із пошуку житла. Номери штабу допомоги вимушеним переселенцям у Хмельницькому: (067) 380-15-57, (067) 380-17-21, (067) 380-28-08, (067) 380-99-71.

    Можна знайти житло і самостійно: трикімнатна з хорошим ремонтом – 7,5 тис. грн на місяць. Щоправда, таких щедрих пропозицій мало, треба ретельно шукати.

    Сучасна трьохкімнатна квартира в Хмельницькому коштує зовсім недорого (Фото: OLX)

    Сучасна трьохкімнатна квартира в Хмельницькому коштує зовсім недорого (Фото: OLX)

    Двокімнатна квартира з меблями і мінімумом техніки обійдеться у 5800, можна і з дітьми, і з тваринами. Трохи більше зручностей, трохи кращий ремонт – і от вже двокімнатну пропонують за 8 тис.

    Однокімнатну можна знайти і за п’ять. З побутової техніки – лише холодильник, пральної машини немає, зате є обмеження на кількість орендарів: 1-2 людини.

    Однокімнатна у Хмельницькому коштуватиме близько п’яти тисяч гривень (Фото: OLX)
    Однокімнатна у Хмельницькому коштуватиме близько п’яти тисяч гривень (Фото: OLX)

    Кам’янець-Подільський: вибір є

    Новоприбулі переселенці можуть розраховувати на розселення у гуртожитки та спеціально обладнані приміщення.

    Цілодобова оперативна служба Кам'янець-Подільської міської ради: 0687771505. До волонтерів можна звернутися за телефонами:(097) 603 18 19, (067) 968 08 15, (097) 603 26 32, (067) 896 11 57.

    Щодо платного проживання – діапазон цін у Кам’янці широкий. Трикімнатна квартира із радянським ремонтом здається за 4 тис. грн.

    Велика квартира без сучасного ремонту в Кам’янець-Подільському (Фото: OLX)

    Велика квартира без сучасного ремонту в Кам’янець-Подільському (Фото: OLX)

    Є й ще дешевші варіанти – за дві тисячі можна орендувати двокімнатну без техніки і в абсолютно занедбаному стані – якщо потрібен дах над головою, а грошей мало. Шукачі комфорту тут можуть орендувати красиву двокімнатну квартиру у центрі міста за 15 тис. грн, але дуже часто такі пропозиції недоступні людям з дітьми або тваринами.

    Мукачево: багато вільних квартир, бо власники за кордоном

    Мукачево волонтери називають скоріше перевалочним пунктом на шляху за кордон, тому і селити безкоштовно готові здебільшого на одну-три доби.

    Контакти кол-центру для переселенців, які потребують тимчасового розміщення: (03131) 3-46-46

    Контакти кол-центру волонтерського штабу: (066)-052-62-33, (050)-253-19-50, (050)-253-23-20, (050)-253-09-41.

    Волонтери зазначають, що звільнилась певна кількість квартир, господарі яких виїхали за кордон. Вони не дають оголошень щодо оренди, проте можуть дозолити волонтерам когось туди заселити.

    Щодо самостійної оренди житла у Мукачеві, вибір на сайтах зовсім невеликий, а ціни з дуже великою різницею. Пропонують і двокімнатну квартиру за 3,5 тис. грн – згідно з текстом оголошення, із меблями, інтернетом, найнеобхіднішою побутовою технікою.

    Квартира в Мукачеві за дивовижно низькою ціною. Хочеться вірити, що це не афера (Фото: Odyava)

    Квартира в Мукачеві за дивовижно низькою ціною. Хочеться вірити, що це не афера (Фото: Odyava)

    А можна – і за десять. Великої різниці між цими двома об’єктами нема.

    Сучасна квартира в Мукачеві за 10 тис. грн. (Фото: Odyava)

    Сучасна квартира в Мукачеві за 10 тис. грн. (Фото: Odyava)

    Рівне: дзвоніть волонтерам

    За словами директора з питань комунікації Рівненської облдержадміністрації Олександра Поліщука, від початку війни Рівненщина вже прийняла близько 42 тис. переселенців.

    «В обласному центрі залишаються жити близько 20% з них, решта поселяються в області. Ті, хто оселяється в обласному центрі, мають середній чи високий рівень достатку, вони приїздили на власних машинах. Ті ж, хто терміново евакуювався, умовно кажучи, в самих капцях, розселяються по області у гуртожитки чи спеціально облаштовані для цього приміщення», – зазначив він у коментарі «Главкому».

    Наразі у Рівному розселено 8 тис. переселенців і є місця ще для 2 тис. Перед приїздом людям радять зв’язатися із волонтерським штабом та уточнити наявність вільних місць і варіанти поселення.

    Обласний волонтерський штаб працює щодня з 10.00 до 18.00 за адресою: м. Рівне, площа Театральна, 1. Тел. (067) 328-15-15.

    Наразі у Рівному дуже багато пропозицій і щодо оренди. Обрати можна на будь-який смак і гаманець: як однокімнатну у новобудові з гарним ремонтом і побутовою технікою (перша здача) за 7 тис. грн, так і однокімнатну частину приватного будинку з радянським ремонтом, з грубкою і це все – лише для однієї людини, зате за 3,5 тис. грн.

    В Рівному можна зняти як квартиру з сучасним ремонтом за сім тисяч, так і стареньку, але вдвічі дешевше (Фото: OLX)

    В Рівному можна зняти як квартиру з сучасним ремонтом за сім тисяч, так і стареньку, але вдвічі дешевше (Фото: OLX)

    Загалом найчастіше пропонують двокімнатні квартири із євроремонтом десь за вісім тис. грн.

    Двокімнатну з гіршим ремонтом, але з необхідною технікою можна зняти за 5 тис. гр (Фото: OLX)

    Двокімнатну з гіршим ремонтом, але з необхідною технікою можна зняти за 5 тис. гр (Фото: OLX)

    Важливий момент: волонтери закликають звертатися до них із запитом на допомогу у пошуку платного житла – не для того, аби вони могли отримати свій відсоток, а тому що у маленьких містах зараз значно швидше і ефективніше працює сарафанне радіо, аніж дошки оголошень.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нова хвиля евакуації: куди виїхати, крім Львова та Франківська