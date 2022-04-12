Нова хвиля евакуації: куди виїхати, крім Львова та Франківська

Пункти тимчасового перебування для вимушених переселенців у Рожищі на Волині

Що пропонують міста, ще не забиті переселенцями

Попри застереження київського міського голови Віталія Кличка про те, що поспішати повертатися до столиці не варто, кияни масово прямують додому. Схожа ситуація і в деяких інших містах, куди зараз майже не прилітає.

Але історія з тимчасовим переселенням не добігла кінця – навпаки, слід очікувати другої хвилі міграції. 7 квітня мер Дніпра Борис Філатов закликав містян, які виїхали, поки не повертатися, а хто не виїхав – евакуюватися у безпечніші регіони. Щоправда, згодом він дещо пом’якшив свою заяву і закликав не панікувати: мовляв, просто висловив власну думку. Евакуюється Краматорськ, а також жителі Одеської області, які злякалися удару по Чорноморську.

Чи є ще сенс їхати у Львів, Івано-Франківськ чи Ужгород, скільки там коштує житло і які є альтернативи – у детальному розборі «Главкома»

У Львові – мало та дорого

У перші тижні війни саме Львів прийняв більшість переселенців. Нині місто забите під зав’язку – вільну квартиру знайти дуже важко навіть за грубі гроші. Не кажучи вже про безкоштовне житло.

«Зараз місто може запропонувати безкоштовно тільки місця у гуртожитках чи якихось тимчасово обладнаних приміщеннях», – кажуть у гуманітарному штабі Львова.

По області ситуація схожа: волонтери можуть допомогти приїжджим знайти безоплатне житло, однак це буде ліжко-місце, і навіть їх все менше.

Стосовно оренди, у Львові нині нереально знайти квартиру дешевше 25 тис. грн на місяць. Спеціалізовані сайти пропонують житло і за нижчими цінами – від 11 тис. грн, однак за вказаними номерами часто повідомляють, що квартира вже здана. І одразу пропонують дорожчі варіанти. Більш-менш доступне житло розбирають дуже швидко. Так, поки готувався матеріал, оголошення про квартиру за 15 тис. без ремонту, з деякими новими меблями змінило статус на «видалене».

Більш дорожчий варіант – двокімнатна на Рубчака, з гарним, як вважає автор оголошення, ремонтом – 17 тисяч за місяць.

Двокімнатна квартира у Львові за 17 тис. грн (Фото: OLX)

Великі квартири у новобудовах коштують близько 30 тис. грн на місяць.

Нова простора квартира в львівському ЖК за 30 тис. грн (Фото: OLX)

В області ціни нижчі, але на тамтешні житлові умови не кожен погодиться. Скажімо, у селищі Тартаків на Львівщині за 7,5 тис. здають двокімнатну квартиру з ремонтом радянського періоду, з пічкою, з дуже старими меблями, проте без побутової техніки – немає навіть пральної машини (і цю квартиру вже забрали, оголошення видалене).

Івано-Франківськ: не хочуть селити чоловіків

Як розповів «Главкому» мер міста Руслан Марцинків, місто і область можуть прийняти ще близько 100 тис. переселенців, однак Франківськ – не Львів, і до приїжджих тут ставляться насторожено. Російську мову не толерують. Не раді переселенцям-чоловікам, їм, мовляв, місце у Збройних Силах, а не у безкоштовних франківських гуртожитках.

Ціни на оренду житла в обласному центрі близькі до львівських – двокімнатна квартира з усіма зручностями і сучасним ремонтом ­– 23 тис. і більше.

Є і скромні однокімнатні за 8 тис. грн, з косметичним ремонтом (Фото: OLX)

Інколи в оголошеннях орендодавці зазначають, що це для дітей і жінок. Чоловікам тут не раді (Фото: OLX)

Тернопіль – ціни нижчі, толерантність вища

Тернополян російська мова, за словами переселенців, дратує менше ніж франківців. «Я вільно спілкують українською, а от мій чоловік і двоє дітей – ні. І жодного разу наша сім’я не стикнулася з упередженим ставленням. Навпаки, усі дуже приязні, такі чудові люди, усі хочуть допомогти», розповідає в коментарі «Главкому» переселенка з Маріуполя Марія.

У місті досі є безкоштовне житло. Тернопіль готовий прийняти до 10 тисяч переселенців.

«Знайти квартиру з усіма умовами майже нереально, однак із поселенням у гуртожитках, обладнаних для цього школах чи складських приміщеннях – проблеми немає. Ми готові дати дах над головою, забезпечити харчуванням. Жити можна скільки потрібно, нікого не виганяємо. Але зазвичай ті, хто поселяється у такі приміщення, з часом переїжджають до друзів, родичів, знаходять якесь інше житло», – розповідають у пресслужбі Тернопільської ОДА.

Оренда житла в Тернополі недорога, порівняно з вище вказаними містами. Однокімнатну квартиру у новобудові із необхідною побутовою технікою можна зняти за 10 тис. грн.

Хорошу квартиру в Тернополі можна знайти вдвічі дешевше, ніж у Львові (Фото: OLX)

Бувають і двокімнатні за 9500, щоправда без меблів і з надувним матрацом замість ліжка.

У Тернопільській області ціни на квартири ще нижчі. Так, у Чорткові всього за 3 тис. здається двокімнатна квартира у новобудові. Це дуже дешево навіть для цього міста, судячи з інших оголошень за таку квартиру зазвичай просять 7-8 тис.

Квартира у Чорткові всього за три тисячі гривень. Щоправда – на тривалий термін, невідомо, чи візьмуть тут переселенців (фото: ua.m2bomber.com)

Часто у Тернополі та області орендодавці, які розраховують здати квартиру на термін від трьох місяців і більше, в оголошеннях роблять примітку «лише для тернополян».

На Вінниччині обіцяють допомогти з житлом

За словами працівників місцевого гуманітарного штабу, житла вистачає і тут є контакти голів міських та сільських громад, які особисто допоможуть чи спрямують до місцевих волонтерів.

У Калуші – п’ять кімнат за ціною двох

Варто зауважити, що на сайтах з оренди нерухомості навали пропозицій немає, треба ретельно вишукувати, зв’язуватися з місцевими волонтерами і рієлторами – це стосується не тільки Калуша, а й всіх невеликих міст, про які йдеться в цьому огляді.

У Калуші за словами волонтерів, безкоштовного житла для переселенців ще чимало, і тим хто його потребує, радять телефонувати за номерами: 0661208958, (03472) 60022.

Стосовно оренди: за 12 тисяч гривень тут можна знайти п’ятикімнатну квартиру з меблями і побутовою технікою. Господарі також обіцяють допомогти із пошуком необхідних речей.

У Калуші оренда квартир дуже недорога (Фото: OLX)

Часто трапляються оголошення про здачу квартир з поміткою «ціна договірна». Це пов’язано із тим, що інколи йдеться про підселення, часом ціну господар може визначати не помісячну, а потижневу чи подобову – залежно від обставин.

Хмельницький: багато вільного житла

Волонтери кажуть: у Хмельницький можна їхати без остраху лишитися на вулиці.

«Вільних безоплатних місць у нас багато, і ми зараз працюємо над подальшим облаштуванням приміщень, щоб місця вистачило якомога більшій кількості людей. Забезпечуємо харчуванням, допомагаємо знайти необхідні речі», – розказали «Главкому» у гуманітарному штабі.

Можна також скористатися чат-ботом із пошуку житла. Номери штабу допомоги вимушеним переселенцям у Хмельницькому: (067) 380-15-57, (067) 380-17-21, (067) 380-28-08, (067) 380-99-71.

Можна знайти житло і самостійно: трикімнатна з хорошим ремонтом – 7,5 тис. грн на місяць. Щоправда, таких щедрих пропозицій мало, треба ретельно шукати.

Сучасна трьохкімнатна квартира в Хмельницькому коштує зовсім недорого (Фото: OLX)

Двокімнатна квартира з меблями і мінімумом техніки обійдеться у 5800, можна і з дітьми, і з тваринами. Трохи більше зручностей, трохи кращий ремонт – і от вже двокімнатну пропонують за 8 тис.

Однокімнатну можна знайти і за п’ять. З побутової техніки – лише холодильник, пральної машини немає, зате є обмеження на кількість орендарів: 1-2 людини.

Однокімнатна у Хмельницькому коштуватиме близько п’яти тисяч гривень (Фото: OLX)

Кам’янець-Подільський: вибір є

Новоприбулі переселенці можуть розраховувати на розселення у гуртожитки та спеціально обладнані приміщення.

Цілодобова оперативна служба Кам'янець-Подільської міської ради: 0687771505. До волонтерів можна звернутися за телефонами:(097) 603 18 19, (067) 968 08 15, (097) 603 26 32, (067) 896 11 57.

Щодо платного проживання – діапазон цін у Кам’янці широкий. Трикімнатна квартира із радянським ремонтом здається за 4 тис. грн.

Велика квартира без сучасного ремонту в Кам’янець-Подільському (Фото: OLX)

Є й ще дешевші варіанти – за дві тисячі можна орендувати двокімнатну без техніки і в абсолютно занедбаному стані – якщо потрібен дах над головою, а грошей мало. Шукачі комфорту тут можуть орендувати красиву двокімнатну квартиру у центрі міста за 15 тис. грн, але дуже часто такі пропозиції недоступні людям з дітьми або тваринами.

Мукачево: багато вільних квартир, бо власники за кордоном

Мукачево волонтери називають скоріше перевалочним пунктом на шляху за кордон, тому і селити безкоштовно готові здебільшого на одну-три доби.

Контакти кол-центру для переселенців, які потребують тимчасового розміщення: (03131) 3-46-46

Контакти кол-центру волонтерського штабу: (066)-052-62-33, (050)-253-19-50, (050)-253-23-20, (050)-253-09-41.

Волонтери зазначають, що звільнилась певна кількість квартир, господарі яких виїхали за кордон. Вони не дають оголошень щодо оренди, проте можуть дозолити волонтерам когось туди заселити.

Щодо самостійної оренди житла у Мукачеві, вибір на сайтах зовсім невеликий, а ціни з дуже великою різницею. Пропонують і двокімнатну квартиру за 3,5 тис. грн – згідно з текстом оголошення, із меблями, інтернетом, найнеобхіднішою побутовою технікою.

Квартира в Мукачеві за дивовижно низькою ціною. Хочеться вірити, що це не афера (Фото: Odyava)

А можна – і за десять. Великої різниці між цими двома об’єктами нема.

Сучасна квартира в Мукачеві за 10 тис. грн. (Фото: Odyava)

Рівне: дзвоніть волонтерам

За словами директора з питань комунікації Рівненської облдержадміністрації Олександра Поліщука, від початку війни Рівненщина вже прийняла близько 42 тис. переселенців.

«В обласному центрі залишаються жити близько 20% з них, решта поселяються в області. Ті, хто оселяється в обласному центрі, мають середній чи високий рівень достатку, вони приїздили на власних машинах. Ті ж, хто терміново евакуювався, умовно кажучи, в самих капцях, розселяються по області у гуртожитки чи спеціально облаштовані для цього приміщення», – зазначив він у коментарі «Главкому».

Наразі у Рівному розселено 8 тис. переселенців і є місця ще для 2 тис. Перед приїздом людям радять зв’язатися із волонтерським штабом та уточнити наявність вільних місць і варіанти поселення.

Обласний волонтерський штаб працює щодня з 10.00 до 18.00 за адресою: м. Рівне, площа Театральна, 1. Тел. (067) 328-15-15.

Наразі у Рівному дуже багато пропозицій і щодо оренди. Обрати можна на будь-який смак і гаманець: як однокімнатну у новобудові з гарним ремонтом і побутовою технікою (перша здача) за 7 тис. грн, так і однокімнатну частину приватного будинку з радянським ремонтом, з грубкою і це все – лише для однієї людини, зате за 3,5 тис. грн.

В Рівному можна зняти як квартиру з сучасним ремонтом за сім тисяч, так і стареньку, але вдвічі дешевше (Фото: OLX)

Загалом найчастіше пропонують двокімнатні квартири із євроремонтом десь за вісім тис. грн.

Двокімнатну з гіршим ремонтом, але з необхідною технікою можна зняти за 5 тис. гр (Фото: OLX)

Важливий момент: волонтери закликають звертатися до них із запитом на допомогу у пошуку платного житла – не для того, аби вони могли отримати свій відсоток, а тому що у маленьких містах зараз значно швидше і ефективніше працює сарафанне радіо, аніж дошки оголошень.

Наталія Сокирчук, «Главком»