Арестович спрогнозував, скільки років триватиме війна Росії проти України

Арестович: «Кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані»

Україна може перетворитися на новий Ізраїль, оскільки війна з Росією може тривати до 2035 року. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російського правозахисника Марка Фейгіна.

«Ця війна не остання з Росії. Як Ізраїль і араби пройшли п'ять великих воєн між собою, поки зрозуміли, що ці методи не діють і треба переходити до інших. Так буде і у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає По зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років», – заявив Арестович.

Він вважає, що українцям, які не готові до постійних зіткнень, краще виїхати тимчасово з країни. При цьому він підкреслив, що систему безпеки в Україні необхідно повністю змінити і вдосконалити.

«Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити і ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіше і страшніше. Хто не готовий – є Іспанія і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові», – додав Арестович.

Він заявив, що Україна перетворилася на велику так звану Запорізьку Січ.

«Україна перетворюється на гігантську Запорізьку Січ, де ніколи не питали, якою мовою ти говориш, а запитували, чи готовий ти розділити такий спосіб життя, жити, як ми і вмирати за це, якщо доведеться. Повернулися всі стародавні архетипи і вони працюють. Потрібно визначитися. Це і є Україна, з такою вона долею», – додав Арестович.

Нагадаємо, раніше друга фаза повномасштабної російсько-української війни триває вже п’ять діб.

Нагадаємо, Арестович прогнозує, що другий раунд збройного протистояння Росії та України невідворотній за кілька років. Щоправда, він буде не таким масштабним, адже боєздатність армія окупантів наразі сильно постраждала.

Також, на його думку, активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.