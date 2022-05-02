Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 2 травня

Донеччина: область залишається в критичному стані внаслідок бойових дій

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Ніч з тривогами. На ранок кілька «прильотів» у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них – влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними постраждалих немає. Деталі щодо інших прольотів та наслідків з’ясовуються.

Харків

Нічні обстріли житлових районів міста продовжилися. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється, за попередніми даними постраждалих немає. В Ізюмі тривають бої.

Луганщина

За добу 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих малолітня дитина, У Лисичанську згоріла гімназія.

Донеччина

Область залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Внаслідок обстрілів протягом вчорашнього вечора та ночі на ранок відомо про чотирьох поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район).

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. Тривають вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні. Так, минулої доби ЗСУ відбили 10 атак ворога. Водночас зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь.

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