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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: рашисти зруйнували склад із зерном (відео)

    Дніпропетровщина: рашисти зруйнували склад із зерном (відео)
    фото скріншот відео

    Ракета влучила в елеватор

    Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область, постраждав Синельниківський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

    «У нас знову приліт у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади», – написав Резніченко.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська о другій половині дня 1 травня здійснили обстріл одного із сіл Дніпропетровської області.

    Кілька годин тому цього ж дня російські війська завдали ракетний удар у склади агропідприємств того ж таки Синельниківського району.

    Пошкоджено дві будівлі, поранених та загиблих внаслідок ракетного обстрілу не було. Відомо, що протягом доби, 30 квітня, по території Синельниківського району окупанти завдали трьох ракетних ударів. Рашисти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях.

    29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину. На жаль, одна цивільна людина загинула.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: рашисти зруйнували склад із зерном (відео)