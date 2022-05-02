Інститут вивчення війни назвав напрямок, куди інтенсивно сунуть рашисти

Українські військові успішно відбивають штурм рашистів і вони не мають успіхів на решті напрямків

Окупанти продовжують поступово просуватися на південний захід у напрямку Лимана. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни.

«Російські сили продовжують поступово просуватися на південний захід у напрямку Лимана. Вони досягли обмежених успіхів на південь і захід від Ямполя (місто, за 15 км на південний схід від Лимана)», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські військові успішно відбивають штурм рашистів і вони не мають успіхів на решті напрямків.

«На решті напрямків успіхів немає. Вжиті спроби штурму відбивалися. Росія створює умови для постійного контролю над окупованими територіями півдня України. Там почав ходіння рубль. У Москві ці області розглядають або як номінально незалежні «народні республіки», або хочуть приєднати до Росії», – зазначає американський інститут.

Також Путін може 9 травня оголосити про загальну мобілізацію, пише Інститут, посилаючись на вчорашні заяви офіційних осіб у Лондоні та Києві. Експерти застерігають, що це їх особисті припущення, на даних розвідки не засновані.

Росія через країни ОДКБ організовує закупівлю продукції подвійного призначення, яку в РФ заборонено продавати через санкції.

Тим часом розвідка Британії повідомила про нові втрати російської армії. До слова, глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.