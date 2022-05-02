Кремль прокоментував план «нейтралізувати Зеленського»

Сергій Лавров переконує західні ЗМІ, що президент України «віддає злочинні накази», але Росія вже не планує його схопити

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії «Медіасет», у якій зробив низку гучних заяв з приводу ситуації в Україні. Інтерв'ю цитують росЗМІ.

За його словами, російська сторона не вимагає від президента України Володимира Зеленського, щоб той здався, вона вимагає, аби той наказав українським «неонацистським батальйонам» припинити опір.

«Наразі Зеленський теж може принести мир, якщо припинить віддавати злочинні накази своїм неонацистським батальйонам, змусить їх відпустити всіх цивільних осіб та припинити опір», – заявив він.

Лавров у звичному дусі російського пропагандизму заявив, що його країна нібито не вимагає, аби він здався, однак повинен наказати українським військовим припинити чинити опір. Крім цього, маріонетка Путіна знову збрехав, що його країна не хоче змінювати владу в Україні.

«Наша мета не включає зміну режиму в Україні. Росія хоче забезпечити безпеку людей на сході України, щоб їм не загрожувала ні мілітаризація, ні нацифікація цієї країни, а з території України не виходили загрози безпеці Російської Федерації», – сказав посадовець.

Відомо, що Росія планувала вбити Зеленського ще у перші дні війни в Україні. Як розповідав сам український лідер в інтерв'ю журналу Time, 24 лютого військові повідомили, що російські ударні групи десантувалися у Києві, аби убити чи захопити президента та його родину. Тоді він із дружиною Оленою розбудив 17-річну доньку та дев’ятирічного сина, аби вивезти їх з дому.

Нагадаємо, раніше Кремль визнав провал свого плану «Б». За словами Лаврова, «темпи здійснення операції в Україні залежать передусім від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільного населення та російських військовослужбовців».