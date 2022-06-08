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  4. ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)
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    Події в Україні

    ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)

    Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров&rsquo;я. - ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)
    Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я.
    фото: t.me/luhanskaVTS

    Ворог гатить із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню

    Збройні сили України стримують наступ рашистів у Сєвєродонецьку, штурм противника поблизу Тошківки успіху не мав. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців», – зазначив Гайдай.

    Голова Луганської ОВА також уточнив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено декілька багатоповерхівок. «Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку», – написав він.

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    ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)
    ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)
    ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)
    ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)

    Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції «швидкої допомоги».

    Українські військові дають відсіч росіянам в Сєвєродонецьку – стримують штурм, бойові дії тривають.

    До слова, провідний дослідник проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган упевнений, що боротьба за Сєвєродонецьк – це російська інформаційна операція у формі бою.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна обстріл військові Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    ЗСУ стримують ворога біля Сєвєродонецька і Тошківки (фото)