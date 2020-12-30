На Донеччині ОБСЄ зафіксувала 46 вибухів за добу

У Луганській області СММ зафіксувала лише два порушення режиму припинення вогню

У Донецькій області місія виявила 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів

У Донецькій області за минулу добу зафіксували 299 порушень режиму припинення вогню. Ще два порушення - в Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

«У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 - невизначеного походження та 2 - розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу)», - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість із цих порушень сталися в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та поблизу Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

«У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», - повідомили в СММ.

Разом з тим пресцентр штабу ООС повідомив, що протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.