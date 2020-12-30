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    На Донеччині ОБСЄ зафіксувала 46 вибухів за добу

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    У Луганській області СММ зафіксувала лише два порушення режиму припинення вогню - На Донеччині ОБСЄ зафіксувала 46 вибухів за добу
    У Луганській області СММ зафіксувала лише два порушення режиму припинення вогню
    Фото flickr.com /OSCE/Evgeniy Maloletka

    У Донецькій області місія виявила 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів

    У Донецькій області за минулу добу зафіксували 299 порушень режиму припинення вогню. Ще два порушення - в Луганській області.

    Про це йдеться в щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

    «У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 - невизначеного походження та 2 - розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу)», - йдеться у звіті.

    Зазначається, що більшість із цих порушень сталися в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та поблизу Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

    «У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», - повідомили в СММ.

    Разом з тим пресцентр штабу ООС повідомив, що протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Луганщина Донеччина обстріл Попасна Авдіївка озброєння
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