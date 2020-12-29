Окупанти відкривали вогонь біля Невельського, Авдіївки та Водяного

За інформацією Міноборони, бойових втрат серед українських підрозділів немає

На Донбасі від початку вівторка, 29 грудня, станом на 12.00 збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Так, із підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельське та Авдіївка, а поблизу Водяного відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета.

«Ці ворожі провокації не несли загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед українських підрозділів немає», - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у понеділок, 28 грудня, на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню біля Чермалика один наш воїн отримав поранення.

Додамо, що 29 грудня набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

До слова, віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков повідомив, що на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. В окупованому росіянами Криму це число перевищує 2 мільйони.