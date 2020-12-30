  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу понад 300 порушень «тиші» на Донбасі

    • Розсилка
    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу понад 300 порушень &laquo;тиші&raquo; на Донбасі - Місія ОБСЄ зафіксувала за добу понад 300 порушень «тиші» на Донбасі
    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу понад 300 порушень «тиші» на Донбасі

    Більшість іпорушень сталися в районах на північ від Широкиного та поблизу Донецької фільтрувальної станції

    СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 299 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та два – на Луганщині.

    Про це повідомляється у щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

    «У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 – невизначеного походження та 2 – розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу)», – йдеться у звіті.

    Зазначається, що більшість із цих порушень сталися в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та поблизу Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

    «У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», – повідомили в СММ.

    Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, Місія зафіксувала в Донецькій та Луганській областях щонайменше 4960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також 2187 черг і пострілів).

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Попасна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies