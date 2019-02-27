ОБСЄ не включила росіян в місію спостерігачів на виборах в Україні



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У складі місії спостерігачів ОБСЄ на виборах в Україні працюватиме до тисячі людей

Парламентська Асамблея ОБСЄ не включила представників Росії до складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Про це заявив президент ПА ОБСЄ Георгій Церетелі під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, повідомляє прес-служба парламенту.

«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб не допустити будь-якого механізму втручання Росії у виборчий процес в Україні», - наголосив Церетелі.

За словами європолітика, Україна перебуває в центрі інтересів ПА ОБСЄ і висловив підтримку.

Голова Верховної Ради зазначив, що президент РФ Володимир Путін неприховано оголошує, кого він хоче бачити президентом України. Тож спільними зусиллями треба не допустити, щоб вибори пройшли так, як того хоче Росія.

Церетелі повідомив, що у складі місії спостерігачів на виборах в Україні працюватиме близько 100 постійних представників з боку ПА ОБСЄ, а разом з короткостроковими і довгостроковими спостерігачами як від ПА, так і від ОБСЄ - до тисячі людей.

Президент ПА ОБСЄ зауважив, що з урахуванням прийнятого рішення Верховною Радою України про неможливість участі представників Росії в якості спостерігачів, серед делегатів ПА ОБСЄ було проведено роз’яснювальну роботу.

«Такі особи не включені до складу місії спостерігачів», - додав Церетелі.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам спостерігати за виборами в Україні.

Президент Петро Порошенко підписав цей закон 26 лютого.

Напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачі у місіях з контролю за виборами представляють не свої країни, а всю ОБСЄ.