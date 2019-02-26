Порошенко схвалив заборону росіянам бути спостерігачами на виборах



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Петро Порошенко 26 лютого підписав законопроект №9524 «Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні»

Законом передбачено, що спостерігачем на виборах в Україні не може бути особа, яка є громадянином держави-агресора

Президент України Петро Порошенко 26 лютого підписав законопроект №9524 «Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні», що передбачає заборону громадянам РФ бути спостерігачами на виборах президента України. Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, останній етап проходження документу станом на 26 лютого - повернуто з підписом президента.

Зокрема, законом передбачено закони «Про вибори президента», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» доповнити відповідними нормами.

Передбачається, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Також законом визначається, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, на початку лютого закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого Верховна рада підтримала цей закон за основу і в цілому.