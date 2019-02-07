Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах



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Законопроект №9524 було розроблено «з метою мінімізації ризиків і загроз втручання Російської Федерації у проведення виборів в Україні»

232 депутати підтримали заборону щодо присутності російських спостерігачів на виборах президента

Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила громадянам Російської Федерації та особам, запропонованим російською стороною, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні.

За відповідне рішення проголосували 232 депутати на пленарному засіданні в четвер, 7 лютого.

Раніше 4 лютого було зареєстровано законопроект №9524 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні». Згідно з ним, на виборах президента України, народних депутатів і місцевих виборах офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути громадянин (підданий) держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект розроблено «з метою мінімізації ризиків і загроз втручання Російської Федерації у проведення виборів в Україні».

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запропонував Україні допустити російських спостерігачів на президентські вибори - у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ).

Джерело: Інтерфакс-Україна