ОБСЄ самовільно порушила тристоронній формат переговорів – Гармаш

Зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, заявив представник української делегації в ТКГ

ОБСЄ самовільно порушила формат переговорів в Тристоронній контактній групі, наділивши статусом сторін переговорів так званих «представників ОРДЛО» з російськими паспортами. Про це заявив 30 березня в Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Сьогодні було унікальне засідання робочої групи з політичних питань ТКГ. Перші п'ять годин переговори йшли у вигляді двосторонніх консультацій модератора від ОБСЄ з представниками сторін в двосторонньому форматі. Потім, приблизно півгодини, була «неофіційна інформаційна зустріч» офіційних представників делегацій. І тільки останні півгодини – проходило офіційне засідання робгрупи», – написав Гармаш.

За його словами, «головний підсумок – переговорний процес не зірвано».

«Хоча на сьогоднішній день у мене є вже чітка впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли у нас здали б нерви і ми перші вийшли з переговорів. Ніколи!» – заявив представник української делегації.

Він наголосив: «Ніколи ми не дамо можливості Росії звинуватити нас у зриві процесу, до якого прив'язані санкції проти РФ!».

«І важливий момент: і в двосторонніх консультаціях з модератором, і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані «представники ОРДЛО» з російськими паспортами. Тобто, ОБСЄ самовільно, в порушення Мінських угод, порушила тристоронній формат переговорів, наділивши статусом делегацій/сторін переговорів запрошених (до речі, до сьогоднішнього дня не зрозуміло – ким) з ОРДЛО російських громадян... », – додав Гармаш.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що представники тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними.

26 березня неподалік населеного пункту Шуми в результаті ворожого обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення.

Радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що рішення контактної групи щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня.

30 березня на позачерговому засіданні Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.