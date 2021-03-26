Загибель бійців на Донбасі. Стали відомі нові деталі

Російські окупанти вбили чотирьох і поранили двох українських захисників

У результаті обстрілу українських позицій на Донбасу загинули чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил, двоє отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, раніше головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов повідомив про загибель чотирьох українських захисників у результаті обстрілу з боку російських окупантів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

23 березня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу тимчасово окупованого Луганська велике скупчення військової техніки окупантів.

Також повідомлялося, що Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі.

Розвідка Міноборони України повідомляє, що Росія перекидає на Донбас кадрових військовослужбовців.