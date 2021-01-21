Росія зробила представників ОРДЛО повноправними учасниками ТКГ ‒ Кравчук

Голова української делегації не сподівається на великі досягнення найближчим часом у перемовинах з Росією

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що представники тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними. Про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.

«Таким чином «через чорний ганок», як казав пан Райкін, вони зробили все, щоб наша Тристороння контактна група стала п'ятисторонньої», ‒ вважає Кравчук.

Також за словами голови української делегації, Росія робить все, щоб заблокувати переговорний процес.

Він зазначив, що російська сторона штучно прив'язує до політичних домовленостей багато процесів, які прямо не пов'язані з гуманітарними питаннями, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, обміну полоненими.

«Спочатку штучно прив'язали його до постанови Верховної Ради про місцеві вибори, потім до дорожньої карти, яку запропонували в ОРДЛО при узгодженні з Росією», ‒ заявив Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ впевнений, що «це робиться штучно, щоб заблокувати процес досягнення миру на Донбасі».

В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані.

«Вони запрошують на наші засідання кого вважають за потрібне, порушують порядок денний, яку пропонує ОБСЄ ‒ пані Хайді Грау і пропонують політичні експерименти. Скажу відверто, що у мене немає підстави сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом», ‒ додав Кравчук.

Як повідомлялося, 21 січня на Донбасі працював ворожий снайпер: поранено українського бійця.

Президент Володимир Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі.

19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу.

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