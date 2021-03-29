Арестович розповів про подальші дії ТКГ щодо загострення на Донбасі

За словами Арестовича, головним завданням зараз є повернення до повного та всеосяжного припинення вогню

Рішення щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня. Про це розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович в етері програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на каналі «Україна 24» 28 березня.

«Консультації тривають, і зараз теж, і вони відбуватимуться завтра, а у вівторок і середу буде засідання ТКГ, воно завжди дводенне. Перший день – засідання підгруп, у середу – на загальному рівні. І ми повинні, по ідеї, вийти на щось до вівторка. На що – поки невідомо», – сказав Арестович.

За його словами, щодо ухвалених рішень буде дотримано принцип конфіденційності. «Ми не будемо діяти так як росіяни, які через «Комерсантъ» зливають нібито якісь кластери, які ми не коментуємо, не підтверджуємо, тому що вірні дипломатичному етикету. Усе, що відбувається з 2014 року, відбувається конфіденційно, до преси виходять тоді, коли укладені конкретні угоди», – додав радник української делегації.

Він також наголосив, що головне завдання зараз є повернення до «повного і всеосяжного припинення вогню».

«У нас неблагополучно, у нас є проблеми. Але режим припинення вогню – це домовленість, досягнута в Нормандському форматі. Щоби декларувати вихід із нього, повинен бути проведений повний спектр консультацій, і сторони повинні визнати, що він фактично не діє. Але зараз вектор протилежний – принаймні три сторони роблять усе для того, щоби повернутися», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, 26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни. Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Раніше Арестович повідомляв, що 45 українських військовослужбовців було вбито на сході України з часу проголошення останнього режиму припинення вогню, тобто з 27 липня 2020 року.