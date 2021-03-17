Українська делегація в ТКГ призупинила переговори через терористку Пирогову

Напередодні Україна взяла паузу в засіданнях робочої групи з політичних питань при ТКГ через запрошення росіянами розшукуваної в Україні терористки

Росіяни залучили до переговорів особу, яку в Україні заочно засуджено за тероризм і оголошено у розшук

Українська делегація призупинила переговори політичної підгрупи при Тристоронній контактній групі через присутність на засіданні запрошеної росіянами розшукуваної в Україні терористки Маї Пирогової.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

«Ми з самого початку попередили, що якщо засуджена за тероризм Мая Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва та її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але … Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч з Никаноровою, запрошеної РФ з ОРДО. Українська делегація покинула кімнату. Звіт політичної групи заблокований, як і сама робоча група. ТКГ почала заслуховувати звіти по інших робочих групах, де немає Пирогової», – написав Гармаш.

За даними сайту «Миротворець», Майя Пирогова обіймає посаду директора «департаменту державної інформаційної політики міністерства інформації ДНР». Станом на січень 2021 року Пирогова – представниця громадськості терористичної організації «ДНР» в Мінській підгрупі з політичних питань.

В Україні Майю Пирогову заочно засуджено за тероризм і оголошено у розшук

Нагадаємо, 16 березня Україна взяла паузу в засіданнях робочої групи з політичних питань при ТКГ через запрошення росіянами розшукуваної в Україні терористки.

Раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Україна, Німеччина і Франція можуть переглянути формат перемовин з Росією щодо Донбасу «Мінськ-2».

До слова, 16 березня, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

Згодом Арестович прокоментував свою нецензурну відповідь користувачеві соцмережі, який попросив його перейти на українську мову.

«Це була гідна відповідь людині тією мовою, яку він розуміє. Оцінку дадуть ті, хто мене призначав, але я хочу пояснити. Це не людина, це бот. Людина, прописана російською мовою в профайлі приходить до мене, який прописаний українською мовою в профайлі, і щось вимагає... Це боти, які не хочуть встановлювати реальні факти», – сказав Арестович.

Зазначимо, що Арестович послав на три букви відомого громадського діяча Андрія Смолія.