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    Політика

    В Україні почала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

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    Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гіслад - В Україні почала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами
    Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гіслад

    Глава спостережної місії ОБСЄ позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

    23 вересня в Україні починає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами.

    Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

    «22 вересня перша заступниця міністра Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір. Еміне Джапарова підкреслила, що Україна послідовно підтримує неупереджену, автономну та деполітизовану діяльність БДІПЛ щодо моніторингу виборів у державах-учасницях ОБСЄ. Вона також наголосила, що МЗС України готове надавати всебічне сприяння міжнародним спостерігачам у виконанні ними свого мандату», – йдеться в повідомленні.

    Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовницю, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації, у зв’язку з чим в країні спостерігається безпрецедентно високий рівень уваги до виборів. Вона також привернула увагу до того, що вибори проводитимуться в умовах триваючої збройної агресії та тимчасової окупації частин території України з боку Російської Федерації.

    Глава спостережної місії позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, а також поінформувала про основні етапи роботи Місії у передвиборчий та постелекторальний періоди.

    Сторони підкреслили важливість міжнародного спостереження за виборами як ключовий елемент розвитку демократичних процесів та подальшого удосконалення виборчих систем у державах.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

    Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

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