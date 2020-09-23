В Україні почала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами



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Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гіслад

Глава спостережної місії ОБСЄ позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

23 вересня в Україні починає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

«22 вересня перша заступниця міністра Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір. Еміне Джапарова підкреслила, що Україна послідовно підтримує неупереджену, автономну та деполітизовану діяльність БДІПЛ щодо моніторингу виборів у державах-учасницях ОБСЄ. Вона також наголосила, що МЗС України готове надавати всебічне сприяння міжнародним спостерігачам у виконанні ними свого мандату», – йдеться в повідомленні.

Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовницю, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації, у зв’язку з чим в країні спостерігається безпрецедентно високий рівень уваги до виборів. Вона також привернула увагу до того, що вибори проводитимуться в умовах триваючої збройної агресії та тимчасової окупації частин території України з боку Російської Федерації.

Глава спостережної місії позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, а також поінформувала про основні етапи роботи Місії у передвиборчий та постелекторальний періоди.

Сторони підкреслили важливість міжнародного спостереження за виборами як ключовий елемент розвитку демократичних процесів та подальшого удосконалення виборчих систем у державах.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

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