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    Обстріл Львова. Мер Садовий розповів важливі подробиці

    Обстріл Львова. Мер Садовий розповів важливі подробиці

    Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає

    Сьогодні, 18 березня, російські окупанти знищили ракетами будівлю авіаремонтного заводу у Львові. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
    Садовий розповів, що активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

    Раніше Садовий повідомив, що окупанти вдарили по території в районі Львівського аеропорту. «Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів», – написав Садовий.

    Близько 6:00 майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи. Було видно великий чорний дим на околиці міста.

    Нагадаємо, 13 березня ворог атакував Львівщину: окупанти випустили ракети по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському військовому полігону) у селі Старичі, за 30 км від кордону з Польщею.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Львова. Мер Садовий розповів важливі подробиці