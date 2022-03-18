Обстріл Львова. Мер Садовий розповів важливі подробиці
Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає
Раніше Садовий повідомив, що окупанти вдарили по території в районі Львівського аеропорту. «Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів», – написав Садовий.
Близько 6:00 майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи. Було видно великий чорний дим на околиці міста.
Нагадаємо, 13 березня ворог атакував Львівщину: окупанти випустили ракети по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському військовому полігону) у селі Старичі, за 30 км від кордону з Польщею.