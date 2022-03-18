Окупанти обстріляли територію в районі Львівського аеропорту – мер (відео)

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом

На місце події виїхали рятувальники та відповідні структури

Російські окупанти вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів», – написав Садовий.

.

На місце виїхали рятувальники та відповідні структури.

Близько 6:00 майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи. Було видно великий чорний дим на околиці міста.

Нагадаємо, 13 березня ворог атакував Львівщину: окупанти випустили ракети по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському військовому полігону) у селі Старичі, за 30 км від кордону з Польщею.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.