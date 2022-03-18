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    Події в Україні

    У Львові пролунали вибухи. Видно великий дим (фото, відео)

    У Львові пролунали вибухи. Видно великий дим (фото, відео)
    фото: скріншот відео

    Видно великий чорний дим на околиці міста

    У п'ятницю, 18 березня, близько 6:30 у Львові пролунали вибухи. За словами очевидців їх було декілька. Видно великий чорний дим на околиці міста.

    Офіційної інформації щодо цього поки нема. За непідтвердженими даними, звуки вибухів чули в районі одного із заводів міста.

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    У Львові пролунали вибухи. Видно великий дим (фото, відео)

    Близько 6:00 майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи.

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    Теги: росія окупанти Львівщина війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    У Львові пролунали вибухи. Видно великий дим (фото, відео)