У Львові пролунали вибухи. Видно великий дим (фото, відео)

Видно великий чорний дим на околиці міста

У п'ятницю, 18 березня, близько 6:30 у Львові пролунали вибухи. За словами очевидців їх було декілька. Видно великий чорний дим на околиці міста.

Офіційної інформації щодо цього поки нема. За непідтвердженими даними, звуки вибухів чули в районі одного із заводів міста.

Близько 6:00 майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи.



