Обстріл Львівщини. Садовий терміново звернувся до Байдена та Столтенберга

Садовий: «Літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари»

Садовий нагадав, що від Яворова до НАТО 20 кілометрів

Під час ранкових обстрілів Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині рашисти близько 30 крилатих ракет. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари», – зазначив Садовий.

За його словами, дев'ять людей загинули, 57 поранено. «Їм зараз надається медична допомога. Частину поранених вже доставили до львівських лікарень», – додав він.

Також від полігону лише 20 кілометрів до кордону з Польщею, з ЄС та НАТО. На цьому наголосив міський голова Львова.

«Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні», – зазначив мер.

Він вкотре закликав Альянс закрити небо над Україною, оскільки «вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української».

Нагадаємо, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв, що травмованим надають допомогу, це не лише військові, а й цивільні. Рятувальники гасять пожежу та збирають уламки у Яворові.