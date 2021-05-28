Очільниця ОБСЄ вперше прибула на Донеччину

Шмід здійснює свій перший візит в Україну після призначення на посаду

Генсекретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі Гельґа Шмід прибула в Донецьку область. Про це інформує пресслужба Донецької обласної держадміністрації.

«Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід та перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибули до Донецької області з дводенним робочим візитом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Краматорську гостей зустріли члени місії ОБСЄ, які виконують обов’язки у Донецькій області, керівництво ООС та представники Донецької облдержадміністрації.

Під час візиту генсекретарка ОБСЄ та урядовиця відвідають КПВВ Новотроїцьке, регіональний офіс ОБСЄ у Донецькій області та зустрінуться з головою ДонОДА, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком.

Генсекретарка ОБСЄ розпочала свій візит в Україну 26 травня.

У Києві вона вже зустрічалася, зокрема, з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Триватиме візит очільниці ОБСЄ до 30 травня.

Як вже відомо, ОБСЄ продовжила місію на кордоні з Росією лише на два місяці. До цього мандат продовжувався на стандартний чотиримісячний період.

Додамо, що ситуація на сході України залишається напруженою. Так, за час «перемир’я» на Донбасі загинули 38 захисників України.

Також відомо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.