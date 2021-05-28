ОБСЄ продовжила місію на кордоні з Росією лише на два місяці

Мандат місії продовжено до 31 липня

Через позицію Росії постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) лише на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на кордоні Росії з окупованими районами українського Донбасу. Про це йдеться в заяві МЗС України.

Повідомляється, що мандат місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску Гуково і Донецьк продовжили до 31 липня. До цього мандат продовжувався на стандартний чотиримісячний період.

«Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо скорочення терміну тривалості мандата місії спостерігачів ОБСЄ. Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів і підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії», - йдеться в заяві.

Також Україна вважає, що Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окупований Донбас, тому не зацікавлена в спостерігачах на кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією. Європейські журналісти вважають, що після 31 липня міжнародних спостерігачів взагалі більше не буде на кордоні з РФ.

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Шмід відвідує Україну 26-30 травня, це перший її візит в країну після призначення на посаду.

Додамо, що ситуація на сході України залишається напруженою. Так, за час «перемир’я» на Донбасі загинули 38 захисників України.

Також відомо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.

До слова, 27 травня п'ятий президент Петро Порошенко привіз військовим на Донбас комплект камер спостереження.