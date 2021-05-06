Біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових – New York Times

Багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, як сигнал про те, що вони можуть повернутися

Росія відвела лише кілька тисяч своїх військових від кордону з Україною

Російська Федерація вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. На його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових, що є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році. Про це пише американське видання The New York Times.

З посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена видання інформує про те, що російське військове керівництво дійсно наказало деяким своїм підрозділам повернутися в казарми до 1 травня. Це було виконано і частина військ дійсно відійшли від кордону. Однак багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, як сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову.

Представники адміністрації заявили, що вони сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал Путіна про те, що він може зрівнятись та фактично перевершити кількісно військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі.

Також, як пише видання, військові аналітики відзначають, що розгортання військ Путіна явно призначалося для того, щоб бути видимим, це як «спроба пограти мускулами» і частина стандартної процедури Кремля, особливо на початку каденції нового американського президентства.

За словами офіційних осіб, Путін цілком може шукати способи перевірити рішучість Байдена, але небезпека полягає в тому, що будь-яке нарощування військової потужності може вийти з-під контролю або спровокувати більш глибоку кризу.

Американські чиновники зазначили, що залишаються невпевненими в тому, які саме цілі в Путіна.

Нагадаємо, очільник міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.