Біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових – New York Times
Росія відвела лише кілька тисяч своїх військових від кордону з Україною
Російська Федерація вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. На його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових, що є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році. Про це пише американське видання The New York Times.
З посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена видання інформує про те, що російське військове керівництво дійсно наказало деяким своїм підрозділам повернутися в казарми до 1 травня. Це було виконано і частина військ дійсно відійшли від кордону. Однак багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, як сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову.
Представники адміністрації заявили, що вони сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал Путіна про те, що він може зрівнятись та фактично перевершити кількісно військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі.
Також, як пише видання, військові аналітики відзначають, що розгортання військ Путіна явно призначалося для того, щоб бути видимим, це як «спроба пограти мускулами» і частина стандартної процедури Кремля, особливо на початку каденції нового американського президентства.
За словами офіційних осіб, Путін цілком може шукати способи перевірити рішучість Байдена, але небезпека полягає в тому, що будь-яке нарощування військової потужності може вийти з-під контролю або спровокувати більш глибоку кризу.
Американські чиновники зазначили, що залишаються невпевненими в тому, які саме цілі в Путіна.
Нагадаємо, очільник міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».
За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.
Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.
У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.