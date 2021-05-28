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    Танками через залізницю: окупанти перекопали у Донецьку колії заради «дороги» на війну

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    Дорога, насипана через залізничну колію, на південь від Путилівського мосту в Донецьку - Танками через залізницю: окупанти перекопали у Донецьку колії заради «дороги» на війну
    Дорога, насипана через залізничну колію, на південь від Путилівського мосту в Донецьку
    Фото: Радо Донбас.Реалії

    Дорогою через залізницю перекидали гусеничну техніку у березні 2021 року, коли почалося загострення на лінії фронту

    Російські бойовики засипали залізничну колію, щоб під'їжджати до лінії фронту. Дорога через рейки на північному сході Донецька з’явилася після початку бойових дій. До війни ніякого проїзду тут не існувало, тому що неподалік знаходився міст – Путилівський шляхопровід. Під час боїв за Донецький аеропорт цей міст, по якому бойовики завозили техніку і озброєння в район ДАП, був підірваний. Як зараз виглядає дорога для перекидання техніки збройних формувань через широку смугу залізниці, та для чого вона потрібна, розповідає «Радіо Донбас.Реалії».

    Вперше свіжа, насипана поверх рейок дорога з'являється на супутникових картах у лютому 2015 року. Виникає вона після того, як у другій половині січня під час жорстоких боїв за Донецький аеропорт був підірваний Путилівський міст, який поєднував основну частину міста з районом ДАП.

    Залізничні колії та насип утворюють тут своєрідну перепону для пересування транспорту, що розділяє місто. Це добре видно на наступному фото.

    У цій частині міста залізниця має насип, а у деяких місцях – навпаки, заглиблення. Травень 2021 року
    У цій частині міста залізниця має насип, а у деяких місцях – навпаки, заглиблення. Це травень 2021 року.

    До цього з обох боків залізничного полотна існували під'їзди, але вони були значно менші, рідко використовувалися та здебільшого були пішохідні. Різницю добре видно на порівняльних супутникових знімках.

    На знімку перша половина 2014 року. Червоними квадратами відмічені під'їзди до залізниці, що існували до війни. Синім виділений ще діючий Путилівський міст. Стрілка вказує на ДАП

    На знімку перша половина 2014 року. Червоними квадратами відмічені під'їзди до залізниці, що існували до війни. Синім виділений ще діючий Путилівський міст. Стрілка вказує на ДАП
    На знімку лютий 2015 року, невдовзі після підриву Путилівського мосту. Видно, як дорога через залізничні колії виростає та вже явно проходить через лісосмугу.

    На знімку лютий 2015 року, невдовзі після підриву Путилівського мосту. Видно, як дорога через залізничні колії виростає та вже явно проходить через лісосмугу.
    Видно, як насипана дорога перерізає недіючі залізничні колії. На задньому плані зруйнований Путилівський міст. Травень 2021 року

    Видно, як насипана дорога перерізає недіючі залізничні колії. На задньому плані зруйнований Путилівський міст. Це також травень 2021 року.

    Останній наявний супутниковий знімок за 2019 рік

    Останній наявний супутниковий знімок за 2019 рік.
    Засипана для переїзду залізнична колія. Травень 2021 року
    Засипана для переїзду залізнична колія. Травень 2021 року

    Цей переїзд залишається актуальним для керованих Росією збройних формувань і після закінчення боїв за ДАП. Це одна з трьох доріг, що поєднує основну частину Донецька з його північно-західною частиною, яка безпосередньо примикає до лінії розмежування. Тут перекидали гусеничну техніку у березні 2021 року, коли почалося загострення на лінії фронту.

    Сіра лінія - залізничні колії. Червоним позначений зруйнований Путилівський міст. Помаранчевим позначений насипаний переїзд. Зеленим - шляхи, що ще залишилися.
    Сіра лінія - залізничні колії. Червоним позначений зруйнований Путилівський міст. Помаранчевим позначений насипаний переїзд. Зеленим - шляхи, що ще залишилися.

    Як видно зі схеми, крім насипаної за час війни дороги, залишається лише два шляхи у протилежну частину міста. Один з них – на самому півдні цієї схеми (вулиця Славіна, але вона надто віддалена від центру). Залишається розв’язка між вулицею Гірничною та вулицею Артемівською, що являє собою міст, який так само уразливий, як і зруйнований Путилівський. Тож новоутворений шлях, про який йде мова, – стратегічний у разі активізації боїв у цій частині міста.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас дороги залізниця Донецьк військова техніка озброєння
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    Танками через залізницю: окупанти перекопали у Донецьку колії заради «дороги» на війну