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    Очільник МЗС Німеччини про події на Донбасі: це справжня війна перед нашими дверима

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    <span>За словами Гайко Мааса, Німеччина для багатьох країн є мостом між Сходом і Заходом</span> - Очільник МЗС Німеччини про події на Донбасі: це справжня війна перед нашими дверима
    За словами Гайко Мааса, Німеччина для багатьох країн є мостом між Сходом і Заходом

    Гайко Маас: Не треба забувати, що війна на Сході України – це війна, в якій уже загинуло 10 тисяч осіб, і люди продовжують гинути

    Європа не має забувати про те, що на Сході України триває війна. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на Берлінській конференції з питань зовнішньої політики, повідомляє «Укрінформ».

    «Не треба забувати, що війна на Сході України – це війна, в якій уже загинуло 10 тисяч осіб, і люди продовжують гинути. Що це справжня війна перед нашими дверима», - заявив Маас.

    Він зауважив, що ця війна ще триває, хоча й зникла нині з перших шпальт світових ЗМІ.

    Глава МЗС нагадав, що Німеччина від самого початку активно залучилася до пошуку політичного врегулювання ситуації в Україні, і зараз уперше за тривалий час з’явилися «обережно-позитивні сигнали», які вселяють надію. Зокрема, найближчими днями відбудеться саміт у «нормандському форматі», який має стати «важливим кроком на ще довшому та важчому шляху порозуміння не тільки між Україною та Росією, але й між Європою та Росією», - заявив міністр.

    Водночас Маас підкреслив, що у цьому порозумінні не буде особливого німецького підходу, і запевнив, що Німеччина готова розвивати «європейський підхід щодо Росії» і не має наміру діяти «через голови» своїх сусідів.

    За словами Мааса, Німеччина для багатьох країн є мостом між Сходом і Заходом.

    МЗС Німеччина міністр війна Європа
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