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    Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини саміт «нормандської четвірки»

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    Президент України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини - Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини саміт «нормандської четвірки»
    Президент України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський і Маас обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин

    Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який прибув до України з робочим візитом.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин.

    Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.

    Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту.

    Також було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.

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    Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини саміт «нормандської четвірки»
    Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини саміт «нормандської четвірки»
    Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини саміт «нормандської четвірки»
    Фото: president.gov.ua

    Обговорювалися також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

    Нагадаємо, Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу.

    Нормандська четвірка МЗС ЄС Німеччина саміт Володимир Зеленський президент
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