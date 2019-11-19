Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини саміт «нормандської четвірки»



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Президент України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Фото: president.gov.ua

Зеленський і Маас обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який прибув до України з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин.

Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.

Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту.

Також було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.

Обговорювалися також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Нагадаємо, Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу.