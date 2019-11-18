Глава МЗС Німеччини скасував поїздку на Донбас



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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас полетить в Київ

Маас знаходиться в Україні 18-19 листопада

Глава міністерства закордонних справ України (МЗС) Німеччини Гайко Маас скасував поїздку на Донбас через погодні умови.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що через погодні умови поїздка Мааса на Донбас не відбудеться. Він полетить одразу в Київ, де обговорить з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Вадимом Пристайком саміт «нормандської четвірки».

«Через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або ж затримали багато рейсів», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що планувався приліт Мааса ввечері в понеділок до Харкова, а вранці вівторка вертольотом він повинен був прибути в район лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, візит глави міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Мааса в Україну відбудеться в 18-19 листопада.

Порядок денний Мааса не повідомляється, ймовірно, серед тем обговорення буде зустріч лідерів «нормандської четвірки», яка має відбутися 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу.



