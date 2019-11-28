Очільник «Нацкорпусу» Білецький назвав аморальним законопроєкт про виплату пенсій жителям ОРДЛО та Криму
Україна виплатить до 80 млрд грн пенсіонерам ЛДНР та Криму, коли українські медики та вчителі по два місяці не отримують зарплати, – Андрій Білецький
Лідер політичної партії «Національний Корпус» Андрій Білецький розкритикував законопроєкт №2083-д щодо реалізації права на пенсію громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Проєкт закону був поданий на розгляд парламенту 26 листопада представниками партій «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя» та членами депутатської групи «За майбутнє».
У відеозапису, розміщеному на Youtube-каналі політика, Андрій Білецький заявив, що вважає вказаний законопроєкт аморальним і капітулянтським.
«Цей законопроєкт стосується не тільки мешканців окупованих територій Донецької і Луганської областей, але також – начислення пенсій кримським пенсіонерам. Для отримання пенсії достатньо бути у реєстрі або пред'явити документи ОРДЛО чи Криму – не потрібні інші документи. Тобто Україна по суті офіційно визнає документи ОРДЛО та окупованого Криму. Більше не потрібно реєструватися як внутрішньо переміщена особа. 700 тис. пенсіонерів, які ніколи не виїжджали і не збираються з так званих ЛДНР, зможуть отримувати пенсію», – розповів Білецький.
Політик також зауважив про ризики, приховані у законопроєкті №2083-д. Зокрема, йдеться про виплату заборгованості по пенсіям перед жителями окупованих територій за останні три роки. Додається, що таку компенсацію зможуть отримувати не тільки самі пенсіонери, але також і їхні родичі (у випадку смерті пенсіонера).
«Пенсії, не отримані внаслідок бойових дій, виплачуватимуться за весь період без обмежень. У тому числі – спадкоємцям. На липень 2018 року Україна, як вважає нинішня влада, заборгувала пенсіонерам ЛДНР 62 млрд грн. Зараз ця сума, думаю, досягає 80 млрд грн. Якщо пенсіонер помер, а онук, наприклад, служить в армійському корпусі ЛДНР, то пенсію ми будемо виплачувати безпосередньо йому. Українські вчителі, шахтарі, лікарі не отримують зарплати вже два місяці, як визнав прем'єр-міністр Гончарук. Жителі окупованих територій зможуть отримувати дві пенсії, коли наші пенсіонери ледве виживають на одну. А в чому тут справедливість?» – підкреслив Білецький.
Лідер «Національного корпусу» додав, що подібні законопроєкти спрямовані на підтримку бойовиків і ведуть до капітуляції України. Він також заявив, що не розуміє, чому вказаний законопроект ухвалило Агентство ООН у справах біженців.
«Тобто, ООН підтримує амністію для бойовиків, автономію Донбасу. В Лівані вони хочуть роззброїти бойовиків, а в Україні – амністувати і виділити їм додаткові гроші», – сказав він.
У кінці Білецький звернувся до української влади і закликав відмовитися від Мінських угод та припинити здавати державу ворогу.
Нагадаємо, 26 листопада у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу.
Даний законопроєкт передбачає наступні новації:
- надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
- в разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
- скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
- виплата заборгованості по пенсіях без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).