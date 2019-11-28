Очільник «Нацкорпусу» Білецький назвав аморальним законопроєкт про виплату пенсій жителям ОРДЛО та Криму



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Андрій Білецький переконаний, що подібні законопроєкти спрямовані на підтримку бойовиків і ведуть до капітуляції України

Україна виплатить до 80 млрд грн пенсіонерам ЛДНР та Криму, коли українські медики та вчителі по два місяці не отримують зарплати, – Андрій Білецький

Лідер політичної партії «Національний Корпус» Андрій Білецький розкритикував законопроєкт №2083-д щодо реалізації права на пенсію громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Проєкт закону був поданий на розгляд парламенту 26 листопада представниками партій «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя» та членами депутатської групи «За майбутнє».

У відеозапису, розміщеному на Youtube-каналі політика, Андрій Білецький заявив, що вважає вказаний законопроєкт аморальним і капітулянтським.

«Цей законопроєкт стосується не тільки мешканців окупованих територій Донецької і Луганської областей, але також – начислення пенсій кримським пенсіонерам. Для отримання пенсії достатньо бути у реєстрі або пред'явити документи ОРДЛО чи Криму – не потрібні інші документи. Тобто Україна по суті офіційно визнає документи ОРДЛО та окупованого Криму. Більше не потрібно реєструватися як внутрішньо переміщена особа. 700 тис. пенсіонерів, які ніколи не виїжджали і не збираються з так званих ЛДНР, зможуть отримувати пенсію», – розповів Білецький.

Політик також зауважив про ризики, приховані у законопроєкті №2083-д. Зокрема, йдеться про виплату заборгованості по пенсіям перед жителями окупованих територій за останні три роки. Додається, що таку компенсацію зможуть отримувати не тільки самі пенсіонери, але також і їхні родичі (у випадку смерті пенсіонера).

«Пенсії, не отримані внаслідок бойових дій, виплачуватимуться за весь період без обмежень. У тому числі – спадкоємцям. На липень 2018 року Україна, як вважає нинішня влада, заборгувала пенсіонерам ЛДНР 62 млрд грн. Зараз ця сума, думаю, досягає 80 млрд грн. Якщо пенсіонер помер, а онук, наприклад, служить в армійському корпусі ЛДНР, то пенсію ми будемо виплачувати безпосередньо йому. Українські вчителі, шахтарі, лікарі не отримують зарплати вже два місяці, як визнав прем'єр-міністр Гончарук. Жителі окупованих територій зможуть отримувати дві пенсії, коли наші пенсіонери ледве виживають на одну. А в чому тут справедливість?» – підкреслив Білецький.

Лідер «Національного корпусу» додав, що подібні законопроєкти спрямовані на підтримку бойовиків і ведуть до капітуляції України. Він також заявив, що не розуміє, чому вказаний законопроект ухвалило Агентство ООН у справах біженців.

«Тобто, ООН підтримує амністію для бойовиків, автономію Донбасу. В Лівані вони хочуть роззброїти бойовиків, а в Україні – амністувати і виділити їм додаткові гроші», – сказав він.

У кінці Білецький звернувся до української влади і закликав відмовитися від Мінських угод та припинити здавати державу ворогу.

Нагадаємо, 26 листопада у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу.

Даний законопроєкт передбачає наступні новації: