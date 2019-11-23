У пенсійному фонді розповіли, кому перераховують пенсії щомісяця



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У пенсійному фонді щомісяця роблять перерахунок пенсії тим, хто досяг 65-річного віку

До перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця. У пенсійному фонді розповіли, кого стосується такий перерахунок.

У пенсійному фонді щомісяця роблять перерахунок пенсії тим, хто досяг 65-річного віку. Так виходить, тому що пенсія для цієї категорії громадян залежить від розміру мінімальної зарплати, і розмір їх пенсії має становити не менше 40% від неї.

На даний момент в Україні мінімальна зарплата становить 4 173 грн. Відповідно і пенсія у тих, кому виповнилося 65 років, повинна бути не менше 1669,20 грн. Нагадаємо, мінімальна пенсія для всіх інших категорій громадян з 1 грудня складе +1638 грн.

Також перегляд чекає інвалідів Другої світової війни II і III групи, які досягли 85-річного віку:

- Пенсіонери з інвалідність, внаслідок Другої світової війни II або III групи, які досягли 85-річного віку, прирівнюються інвалідам I групи. Відповідно, розмір їх мінімальної пенсії перераховується до 10 647 грн.

Нагадаємо, що на початку жовтня міністр КМУ Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні.