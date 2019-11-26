У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територій

У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територійграфіка
Раді пропонують дозволити виплату пенсій без статусу переселенця
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.
Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроєкт 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.
Даний законопроект передбачає наступні новації:
- надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
- в разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
- скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
- виплата заборгованості по пенсіях без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).