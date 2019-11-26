У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територій графіка



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Раді пропонують дозволити виплату пенсій без статусу переселенця

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроєкт 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Даний законопроект передбачає наступні новації: