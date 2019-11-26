  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територій

    графіка
    • Розсилка
    У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територій

    Раді пропонують дозволити виплату пенсій без статусу переселенця

    У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

    Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроєкт 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територій
    У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих територій

    Даний законопроект передбачає наступні новації:

    • надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
    • в разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
    • скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
    • виплата заборгованості по пенсіях без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).
    пенсіонери бойовики на Донбасі Верховна Рада окуповані території пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ