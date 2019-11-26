Пенсії з грудня зростуть на 74 гривні



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Підвищення пенсій було закладено в бюджеті на 2019 рік

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня в Україні виростуть і розміри мінімальних пенсій - до 1638 гривень. Таким чином, виплати зростуть з наступного місяця на 74 гривні.

Згідно із законодавством, прожитковий мінімум для працездатних осіб з грудня збільшиться з 2 007 до 2 102 гривень.

У той же час для осіб, які втратили працездатність, він зросте до 1 638 гривні, для дітей у віці до 6 років - 1 779 гривень; для дітей у віці від 6 до 18 років - до 2 218 гривень.

Зазначимо, закон України № 1058 визначає розмір пенсії. Так зокрема, ст. 27 цього закону містить формулу обчислення розміру пенсії, де заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону № 1058, множиться на коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 закону № 1058.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок - 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 страховий стаж для чоловіків 25, для жінок - 20 років).

Пенсіонерам, які мають достатній стаж (у чоловіків 35, а у жінок - 30 років), але через невеликі зарплат їх пенсійні виплати не досягають 2000 гривень, надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонери, які після призначення пенсії працювали, отримують право на перерахунок пенсії відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону № 1058. Він проводиться у разі набуття права на встановлення надбавки, підвищення або пенсії за особливі заслуги перед Україною.