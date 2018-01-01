Одесит примерз до даху будинку

Чоловік був без взуття

Житель Одеси примерз ногами до металевої покрівлі даху одноповерхової будівлі і не міг поворухнутися. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Одеси. Як повідомляється, сусіди почули його крики і викликали патрульних. Прибувши за викликом, поліцейські побачили чоловіка, який примерз ногами до металевої покрівлі одноповерхової будівлі і не



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Чоловік був без взуття

Житель Одеси примерз ногами до металевої покрівлі даху одноповерхової будівлі і не міг поворухнутися. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Одеси.

Як повідомляється, сусіди почули його крики і викликали патрульних. Прибувши за викликом, поліцейські побачили чоловіка, який примерз ногами до металевої покрівлі одноповерхової будівлі і не міг поворухнутися.

Поліцейські піднялися до чоловіка і допомогли йому звільнитися. Він не зміг пояснити, навіщо заліз на дах. Крім того, він не мав ознак алкогольного сп'яніння.

Поліцейські надали потерпілому першу домедичну допомогу та передали співробітникам медичної служби, яких викликали на місце події.