Підйом танкера Delfi в Одесі: судно поставили на кіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 серпня напівзатонулий танкер був поставлений на кіль

Наступний етап – візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна

Станом на 26 серпня завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Сьогодні його поставили на кіль.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на наступних етапі буде візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна.

«Вдячний за роботу фахівцям ТОВ «Краншип», які добровільно погодилися підняти танкер і працюють зараз 24/7. А також вкотре ТОВ «Бруклін-Київ» за ініціативу профінансувати ці роботи», - додав Криклій.

Як повідомлялося, Адміністрація морських портів України 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ «Краншип» і ТОВ «Бруклін-Київ» про підняття танкера Delfi.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.