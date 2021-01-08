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    Один із затриманих під час штурму Капітолія попросив російськомовного перекладача

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    Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан - Один із затриманих під час штурму Капітолія попросив російськомовного перекладача
    Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан
    Фото з відкритих джерел

    У Верховному суді округу Колумбія 40 особам були пред’явлені обвинувачення в незаконному проникненні в державну власність

    Одному із затриманих під час штурму будівлі Капітолія в США знадобився перекладач на російську мову. Про це йдеться в The Washington Post.

    У Верховному суді округу Колумбія 40 особам були пред’явлені обвинувачення в незаконному проникненні в державну власність. Їх також повідомили про те, що прокуратура вивчає докази додаткового обвинувачення в порушенні комендантської години.

    Повідомляється, що більшість обвинувачених приїхали з-за меж Вашингтона, зі штатів Орегон, Флорида, Вайомінг, Коннектикут і Пенсильванія, дехто був з округу Колумбія, Меріленда та Вірджинії.

    Обвинувачений, якому знадобився перекладач на російську, заявив судді: «Я не знаю, про яке незаконне проникнення ви говорите».

    Нагадаємо, збитки через пошкодження будівлі Капітолія, яку штурмували прихильники Дональда Трампа, покриватимуть платники податків США. Федеральні агентства, зазвичай, не мають страхування.

    Нагадаємо, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

    Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

    Поліція США та Федеральне бюро розслідувань почали розшук осіб, причетних до штурму Капітолію. Поліція округу Колумбія також оприлюднила десятки фото протестувальників, закликавши допомогти ідентифікувати їх.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

    Читайте також: Штурм Конгресу. Це – не кіно 
    Теги: Росія США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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