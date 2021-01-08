Один із затриманих під час штурму Капітолія попросив російськомовного перекладача

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан

У Верховному суді округу Колумбія 40 особам були пред’явлені обвинувачення в незаконному проникненні в державну власність

Одному із затриманих під час штурму будівлі Капітолія в США знадобився перекладач на російську мову. Про це йдеться в The Washington Post.

У Верховному суді округу Колумбія 40 особам були пред’явлені обвинувачення в незаконному проникненні в державну власність. Їх також повідомили про те, що прокуратура вивчає докази додаткового обвинувачення в порушенні комендантської години.

Повідомляється, що більшість обвинувачених приїхали з-за меж Вашингтона, зі штатів Орегон, Флорида, Вайомінг, Коннектикут і Пенсильванія, дехто був з округу Колумбія, Меріленда та Вірджинії.

Обвинувачений, якому знадобився перекладач на російську, заявив судді: «Я не знаю, про яке незаконне проникнення ви говорите».

Нагадаємо, збитки через пошкодження будівлі Капітолія, яку штурмували прихильники Дональда Трампа, покриватимуть платники податків США. Федеральні агентства, зазвичай, не мають страхування.

Нагадаємо, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Поліція США та Федеральне бюро розслідувань почали розшук осіб, причетних до штурму Капітолію. Поліція округу Колумбія також оприлюднила десятки фото протестувальників, закликавши допомогти ідентифікувати їх.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.