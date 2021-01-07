ЗМІ: уряд США задумався про відсторонення Трампа

Дональда Трампа начебто хочуть дострокового змістити з посади через заворушення у Вашингтоні

Владу можуть передати віце-президенту Майку Пенсу

Урядовці США задумалися про можливість дострокового усунення президента США Дональда Трампа з посади і передачі повноважень віце-президенту Майку Пенсу.

Про це повідомляє телеканал CBS з посиланням на джерела.

В ефірі програми ведуча Маргарет Бреннан розповіла, що переговори про передачу влади Пенсу ведуть глави відомств. Вона уточнила, що, за словами джерел, ці плани поки знаходяться на стадії обговорення і остаточного рішення про відсторонення Трампа прийнято не було.

З самим Пенсом ця тема поки не обговорювалася.

Серед лідерів республіканської партії також зростає число людей, які хотіли б дострокового відходу Дональда Трампа з поста президента через підсумки подій у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

«Я думаю ці події стали шоком для системи. Як після цього він може ще два тижні очолювати країну?», –повідомив телеканалу анонімно представник Республіканської партії.

Також член Демократичної партії від штату Міннесота Ільхан Омар заявила, що готує документи для запуску процедури імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Президентський термін Дональда Трампа закінчується 20 січня. У цей день відбудеться інавгурація обраного глави держави демократа Джо Байдена.

Як відомо, цієї ночі силовики зачистили будівлю Капітолію від прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Конгрес готується незабаром назвати нового президента США.

Напередодні під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресу США, померла.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.