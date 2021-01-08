Збитки через штурм Капітолія покриватимуть платники податків – Reuters

До загальної суми збитків увійдуть витрати на прибирання будівлі

Збитки через пошкодження будівлі Капітолія, яку штурмували прихильники Дональда Трампа, покриватимуть платники податків США, оскільки федеральні агентства, зазвичай, не мають страхування. Про це пише Reuters з посиланням на слова глави організації з контролю за держбюджетом США, Taxpayers for Common Sense (TCS), Стіва Елліса.

Наразі невідомо, в скільки обійдеться відновлення будівлі Конгресу США. Протестувальники, які увірвалися в будівлю Капітолія, вибили вікна, двері, зламали меблі, зірвали зі стін картини, на деяких залишили написи, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Окрім власне відновлення пошкоджених об’єктів, до загальної суми збитків увійдуть витрати на прибирання будівлі.

Державне агентство Архітектор Капітолія (AOC), відповідальне за підтримку та експлуатацію будівлі, ймовірніше, візьме частину витрат на себе. Однак досі щодо цього в агентстві не надавали коментарів.

Нагадаємо, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Поліція США та Федеральне бюро розслідувань почали розшук осіб, причетних до штурму Капітолію. Поліція округу Колумбія також оприлюднила десятки фото протестувальників, закликавши допомогти ідентифікувати їх.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.