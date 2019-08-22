Одіозний Дубінський толерує сексизм (фото)



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«Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати», - підписав фото Олександр Дубінський

Користувачі соцмереж не оцінили «креатив» Дубінського та звинуватили його у сексизмі

Новообраний народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський потрапив у скандал, обираючи «на конкурсі» помічницю.

На Facebook-сторінці Dubinsky.pro оприлюднено селфі майбутнього нардепа в оточенні молодих дівчат.

«Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати», - йдеться у підписі до фото.

Користувачі соцмереж не оцінили «креатив» Дубінського та звинуватили його у сексизмі.

Раніше новообраний народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що буде проти призначення Владислава Рашкована прем’єр-міністром.

Він вже створив неформальну депутатську групу мажоритарників з робочою назвою «Справедливість», у яку увійдуть блогер Олександр Куницький,Ольга Василевська-Смаглюк та Максим Бужанський.

Натомість лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков запевнив, що Дубінський не буде порушувати партійну дисципліну.