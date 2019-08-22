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    Одіозний Дубінський толерує сексизм (фото)

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    &laquo;Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати&raquo;, - підписав фото Олександр Дубінський - Одіозний Дубінський толерує сексизм (фото)
    «Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати», - підписав фото Олександр Дубінський

    Користувачі соцмереж не оцінили «креатив» Дубінського та звинуватили його у сексизмі

    Новообраний народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський потрапив у скандал, обираючи «на конкурсі» помічницю.

    На Facebook-сторінці Dubinsky.pro оприлюднено селфі майбутнього нардепа в оточенні молодих дівчат.

    «Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати», - йдеться у підписі до фото.

    Користувачі соцмереж не оцінили «креатив» Дубінського та звинуватили його у сексизмі.

    Раніше новообраний народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що буде проти призначення Владислава Рашкована прем’єр-міністром.

    Він вже створив неформальну депутатську групу мажоритарників з робочою назвою «Справедливість», у яку увійдуть блогер Олександр Куницький,Ольга Василевська-Смаглюк та Максим Бужанський.

    Натомість лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков запевнив, що Дубінський не буде порушувати партійну дисципліну.

    депутат селфі скандал жінка партія Слуга народу Олександр Дубінський
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