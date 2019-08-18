Разумков про конфлікт у фракції «Слуга народу»: Дубінський буде командним гравцем



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Дмитро Разумков має очолити парламент Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Майбутній спікер Ради Дмитро Разумков погоджується з частиною ідей Дубінського, а ось «форма їх подачі його бентежить»

Депутат Олександр Дубінський не буде порушувати партійну дисципліну. Таку думку висловив лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков в інтерв’ю «Новому времени».

«Дубінський іноді може емоційно висловлювати свою позицію, але, повірте, він буде командним гравцем у тих завданнях, які поставлять перед ним виборці Васильківського району, де і я живу, до речі», - розповів він.

Разумков погоджується з частиною ідей вже колишнього ведучого телеканалу «1+1», а ось «форма їх подачі його бентежить».

Нагадаємо, Олександр Дубінський публічно звинуватив свого колегу по партії Давида Арахамію в некомпетентності. Інцидент стався в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» під час обговорення мораторія на продажу землі та ситуації, що склалася навколо обшуків СБУ на «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Дубінський двічі згадував Давида Арахамію в негативному контексті. Спочатку сказав, що його однопартієць обманює телеглядачів і студію, оскільки не розуміє, як працює державний земельний кадастр, а потім звинуватив у лобіюванні індійського інвестора Лакшмі Міттала.

Раніше новообраний народний депутат Володимир Дубінський заявляв, що буде проти призначення Владислава Рашкована прем’єр-міністром.

Він вже створив неформальну депутатську групу мажоритарників з робочою назвою «Справедливість», у яку увійдуть блогер Олександр Куницький,Ольга Василевська-Смаглюк та Максим Бужанський.