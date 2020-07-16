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    Одна з найбагатших країн світу зіштовхнулася з кризою

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    <p>За прогнозами, рівень безробіття і кількість банкрутств компаній в найближчі місяці збільшиться.</p> - Одна з найбагатших країн світу зіштовхнулася з кризою

    За прогнозами, рівень безробіття і кількість банкрутств компаній в найближчі місяці збільшиться.

    ВВП Сінгапуру може скоротитися на 4-7 відсотків в нинішньому році

    Економіка Сінгапуру зіткнулася з небувалою кризою. Це стане гіршим спадом з моменту оголошення незалежності держави в 1965 році. Про це пише CNBC з посиланням на центральний банк країни.

    За прогнозами, рівень безробіття і кількість банкрутств компаній в найближчі місяці збільшиться.

    «Ми знаходимося не на початку кінця, а скоріше на початковому етапі відновлення. Швидше за все, воно буде повільним і нерівномірним», – заявив керуючий директор грошово-кредитного управління Сінгапуру Раві Менон (Ravi Menon).

    У 2021 році компанії і громадяни будуть більше брати в борг, що стане додатковим гальмом для зростання. Менон наголосив, що фінансова система однією з найбагатших країн світу залишається стійкою.

    ВВП Сінгапуру впав на 41,2 відсотка в другому кварталі нинішнього року в порівнянні з першим кварталом, що означає технічну рецесію. У червні влада країни направили 2,5 мільярда доларів населенню в якості прямої допомоги на тлі пандемії коронавіруса. На підтримку економіки було виділено 20 відсотків від ВВП (70,3 мільярда доларів).

    Нагадаємо, за підсумками першого півріччя нинішнього року попит на однокімнатні квартири в московських новобудовах економ- і комфорт-класу знизився на 34% в порівнянні з показником за минулий рік.

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