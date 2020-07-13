В Іспанії затримали банду квартирних аферистів з України



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Операція із затримання шахраїв проводилася в Барселоні, Оспіталет-де-Льобрегат і Віласар-де-Мар

В іспанському автономному співтоваристві Каталонія затримали групу, що займалася нелегальною перездачою орендованого житла туристам. За даними газети País, в групу входили троє іспанців, троє українців, росіянин і марокканець.

За словами представниці поліції Каталонії, члени групи орендували у приватних осіб квартири і будинки, а згодом перездавали їх за допомогою різних інтернет-платформ. При цьому дозволів на суборенду житла у аферистів не було, тобто діяльність велася незаконно. «Більш того, вони переставали платити орендну плату власникам», - зазначила поліцейська.

У поліції заявили, що мова йде про «велику кількість квартир». Операція із затримання шахраїв проводилася в Барселоні, Оспіталет-де-Льобрегат і Віласар-де-Мар.

Раніше, в травні, повідомлялося, що падіння цін на житло в Іспанії в найближчому майбутньому малоймовірно - незважаючи на негативний вплив пандемії коронавірусу на місцевий ринок нерухомості. При цьому в умовах, що склалися, покупці отримали можливість більше часу витрачати на вибір об'єктів. Багато хто чекає знижок, не поспішаючи укладати угоди.

Раніше повідомлялося, що ставки оренди житлової нерухомості в країнах Європейського Союзу зросли майже на 21% у період з 2007-го по перший квартал 2020 року.