Одна з очільниць «Укренерго» подала у деклараціях недостовірні відомості на суму у 6 млн грн, - НАЗК



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Фото: Укрінформ

Агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях Марини Безрукової

Національне агентство з питань запобігання корупції при перевірці декларацій Марини Безрукової, яка на кінець звітного періоду обіймала посаду начальника відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг держпідприємства «Укренерго виявило ознаки кримінальних правопорушень. Чиновниця подала недостовірні відомості на суму понад 6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами перевірки декларацій за 2016 та 2017 роки, поданих Мариною Безруковою, Національне агентство встановило, що посадовець не зазначила відомості про житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами та дві земельні ділянки, які належать члену сім’ї (матері) на праві власності, а також не задекларувала автомобіль, який належить на праві власності члену сім’ї (батьку). Крім того, зазначила недостовірні відомості про свої фінансові зобов’язання, розмір отриманих власних доходів та доходів членів сім’ї (батька, матері), а також квартиру, яка належить батьку та матері на праві спільної власності.

«Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 3,2 млн грн та майже 2,8 млн грн відповідно», - йдеться у повідомленні НАЗК.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

При цьому Агентство зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.