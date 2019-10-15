НАЗК передала до суду протокол на екснардепа Солов’я



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Юрій Соловей

Агентство виявило недостовірні відомості у декларації колишнього депутата

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол, складений стосовно народного депутата України VIII скликання Юрія Солов’я за декларування недостовірних відомостей. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство провело повну перевірку декларації за 2017 рік (виправленої), поданої народним депутатом України Юрієм Солов’єм, та встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 230 тис. грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Народний депутат, зокрема, не задекларував дві земельні ділянки в Івано-Франківській області, які належать його дружині на праві власності.

Нагадаємо, що за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність за частиною четвертою статті 172-6 КУпАП у вигляді накладення штрафу від однієї до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Агентство зазначає, що складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.